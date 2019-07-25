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恒生指數在復活節假期後爭持局面未改，昨天低開後雖然一度倒升約百點，惟埋單與放假前接近持平，收報29963點。

標普500指數周一(22日)創出今年以來的收市新高(近2908點)，企穩2900點之上已一星期，而昨天早市再突破上周三的2918點，投資者一方面留意美股能否再攀高峰；一方面也開始擔心自去年聖誕以來的升浪，會不會至復活節就開到荼䕷，甚至有掉頭回落的危機。

美股再度衝頂，看淡後市呼聲卻於4月愈叫愈響亮。iSPYETF.com創辦人Simon Maierhofer月初提及，衡量資金流向變化的指標Chaikin Money Flow與標指背馳，暗示大市強勢或臨近盡頭；全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)也在月中警告，美國企業盈利表現無法維持，股市有機會下挫40%。

於金融海嘯中一炮而紅的「末日博士」魯賓尼亦發文認為目前市場存在七項風險，投資者有可能從過分樂觀轉為悲觀。魯賓尼近年屢次發出預警，而環球股市和經濟則繼續欣欣向榮，其言論已不及以往般惹人注視，但這次提到聯儲局屬一個不確定因素，這看法仍須留意。

聯儲局將於下周二(30日)起連續兩天議息，利率期貨市場數據顯示，會議後利率維持不變的機率最高，加息固然不在考慮之列，減息可能性亦確呈升溫跡象，惟魯賓尼相信，若美國經濟沒有明顯轉差，聯儲局便無必要減息，勢令投資者失望，不利後市。

聯儲局早前被總統特朗普和財金官員狠批政策失誤拖累美國經濟增長與股市表現，在目前數據漸趨穩定下，態度應不會進一步偏鴿；相反，若突然「鴿氣盡展」，容易使市場憂慮美國經濟暗藏問題。

美股真正阻力在於估值。誠如魯賓尼所言，很多股市尤其美股的市盈率已處相對高水平，一旦負面因素爆發引致投資者情緒走向另一個極端，市況就會逆轉。然而，附【圖】所見，標指歷史市盈率目前近20倍，僅高於1980年以來的平均值，正好反映美股估值只屬「略貴」，未有大幅下挫風險。

本欄多番指出，美股去年迭創新高的條件現時已不復再，按目前的基本因素，觸及(甚至稍為突破)紀錄高位或許已是極限，除非聯儲局重啟「放水」，否則美牛要一浪高於一浪，將十分困難。

同樣陷入膠着的還有中港股市。滬指年初迄今飆逾三成，「大時代重臨」的疑慮逐漸淡化，但高位需要整固回氣，消化獲利盤。

至於近月受A股帶動的港股，4月4日後俱在三萬點爭持，這除了屬整數關口外，亦是累積跌幅反彈78.6%阻力所在，恒指上一次於黃金比率61.8%曾作調整，因此即使短期再度失守10天線甚至20天線，仍然可視為整固；而且恒指過去半年成交量密集區28500點也有相當支持，現階段未虞強勢逆轉。

信報投資研究部

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