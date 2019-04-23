國際財經

美國華爾街多家企業公布的季度業績表現理想，加上中美下周可能舉行新一輪貿易談判，投資者入市情緒偏樂觀，美股道指中段上揚逾140點，納指漲超過1%，標指升幅達0.8%，突破歷來收市高位。

截至本港時間晚上約11時54分，道指報26656點，升145點或0.55%；標普500指數報2931點，升23點或0.80%，突破收市紀錄新高2930點，與歷史盤中新高2940點，只差不足10點；納指報8106點，升91點或1.14%，逼近歷史收市高位8109點。

中美下周可能舉行新一輪貿易談判。美國商界組織呼籲，應在達成協議後取消所有關稅，並敦促政府不應以未來重新徵稅威脅，逼使中國實踐協議承諾，否則將對美國經濟造成長期不明朗。中國外交部發言人耿爽周二表示，中美經貿磋商已經取得實質進展，雙方保持溝通，但未有透露新一輪貿易磋商的具體安排。

投資者密切關注多家企業公布業績，其中，Twitter首季多賺逾兩倍，刺激股價大升16.7%。大型科技股FAANG全線上漲1%至2%，以亞馬遜暫漲2%的升幅最大；微軟都抽高0.8%。道指成分股可口可樂與聯合技術盈利與收入均超出預期，可口可樂股價升1.6%，聯合科技攀升2.3%，暫時為升幅最大的道指成分股。美國玩具製造商孩之寶(Hasbro)首季盈利勝預期，股價大升逾15%。

不過，Verizon股價跌2.2%，該公司首季利潤勝預期，收入亦符合預期，同時還上調業績指引。寶潔股價亦跌2.3%，該公司盈利超出預期，但2019年全年業績預期低於市場估計。

英國脫歐方面，首相文翠珊發言人表示，政府正致力於通過批准英國脫歐所需的脫歐協議法案。發言人指出，與反對黨工黨就英國脫歐問題尋求解決方案的會談，需要雙方均作出妥協，可以通過立法推動脫歐進程取得進展。

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數報7523點，升63點或0.85%；德國DAX指數報12235點，升13點或0.11%；法國CAC 40指數報5591點，升11點或0.20%；意大利富時MIB指數報21896點，跌59點或0.27%。

美國將結束對伊朗制裁豁免，油價上升，紐約原油期貨現時每桶報66.58美元，升1.6%；倫敦布蘭特期油報74.50美元，升0.62%。