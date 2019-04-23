國際財經

社交媒體平台Twitter公布，截至3月底止，首季盈利1.91億元(美元‧下同)，按年增長2.13倍，每股盈利0.25元。

期內，收入7.87億元，按年上升18.35%，較市場預期為高，主要是廣告銷售上升18%，達到6.79億元所帶動，當中來自美國的廣告收入上升26%。

Twitter首季每月活躍用戶達到3.3億戶，多過市場預期，按季增加900萬戶，按年則減少600萬戶。

不過，Twitter預計第二季收入7.7億至8.3億美元，少過市場預期。