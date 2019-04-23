國際財經

上周三(4月17日)公布的加拿大3月消費物價指數按年增長1.9%，優於前值增長1.5%，而加拿大2月份貿易賬赤字錄得29億加元，較前值赤字42.5億加元有所收窄，數據公布後美元/加元一度下挫至近一個月新低1.3271(同時也是3月21日低位)。但當日公布的美國2月貿易賬赤字錄得494億美元，較前值赤字511億美元有所收窄，推動美滙指數收復大部分失地，帶動美元/加元企穩回升。

此外，上周四(4月18日)美國3月零售銷售按月增長1.6%，好於預期增長1%，並創下一年半以來新高，而且3月核心零售銷售按月增長1.2%，優於市場預期增長0.7%，推動美滙指數企穩97後進一步攀升至97.49，帶動美元/加元反彈至1.3396，逼近1.3400。

不過，可惜的是美元/加元自本月初以來始終無法跨越1.3400阻力，而且本周一(4月22日)據外媒報道，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在記者發布會上表示，5月2日對伊朗原油進口的「豁免權」到期後，美國政府將不會續簽，還強調任何繼續從伊朗進口原油的國家都將受到美國的制裁。這令市場對原油供應短缺的擔憂加劇，推動紐約原油期貨價格逼近66美元/桶並刷新6個月高位，拖累美元/加元一度回撤至1.3330附近。

值得留意的是，本周三(4月24日)加拿大將公布4月份利率決議以及貨幣政策聲明，鑒於加拿大央行在上周一(4月15日)公布的春季商業前景調查報告中指出，加拿大多數地區國內外需求放緩，同時受到經貿摩擦影響，令加拿大企業銷量受損，而且部分數據的惡化速度令人驚訝。整體而言，該調查報告偏向悲觀，若加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)在本次議息後的聲明措辭偏向鴿派，或進一步加劇市場對加拿大經濟放緩的擔憂，屆時美元/加元則有望突破1.3400阻力。

此外，本周五(4月26日)美國將公布第一季度國內生產總值(GDP)，基於美國消費在GDP中的佔比高達70%，而上周四美國又公布了強勁的3月核心零售銷售，而良好的零售銷售數據可能為上調美國第一季GDP預期提供支持，若美國第一季GDP表現令人欣喜，美滙指數或將擴大漲幅，屆時或將為美元/加元升破三角形頂部阻力1.3400提供動力。

策略方面，我們已根據4月10日的策略於1.3300建立美元/加元買盤(目標1.3400，跌穿1.3240止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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