國際財經

中美下周可能舉行新一輪貿易談判，惟市場觀望本周美國多間大型企業季績，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7478點，升18點或0.24%；德國DAX指數報12195點，跌27點或0.22%；法國CAC 40指數報5566點，跌13點或0.25%；意大利富時MIB指數報21841點，跌114點或0.52%。

道指期貨暫報26500點，跌13點。美國今日稍後將公布3月新屋銷售數據，市場預期減少1.8萬戶至64.9萬戶。

中美貿易方面，中美下周可能舉行新一輪貿易談判。美國商界組織呼籲，應在達成協議後取消所有關稅，並敦促政府不應以未來重新徵稅威脅，逼使中國實踐協議承諾，否則將對美國經濟造成長期不明朗。

有報道指英國政府下周將就脫歐協議提交國會投票，英國政府發言人表示，工黨及政府都應在談判中作出妥協，首相文翠珊仍希望英國簽署本國的貿易協議。

另外，歐洲央行執委科爾(Benoit Coeure)表示，沒有理由為銀行在央行的存款設分層利率，銀行應集中於成本控制，而非把低盈利歸咎於歐央行的負利率政策。

美國將結束對伊朗制裁豁免，紐約原油期貨現時每桶報65.99美元，升0.44美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報74.32美元，升0.28美元或0.38%。