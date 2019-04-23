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今日 17:56 中國財經 國際財經

內地再釋善意 中石化傳重啟進口美原油

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路透引述消息人士報道，中石化(00386)旗下的聯合石化，將收到自去年9月暫停美國進口以來的首批美國原油船貨。

報道引述數據顯示，美國超級油輪Maran Artemis裝載約200萬桶的美國原油，正在青島港準備卸貨。另外，一艘超大型油輪Noble也載有200萬桶原油，預計將在5月初抵達湛江港。

在中美貿易戰爆發後，中國買家自去年9月起不再購入美國原油。此前，中國從美國進口的原油只佔其進口總量的3%，是次購買行動被視為在新一輪談判前向華府釋出善意。

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