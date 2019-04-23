國際財經

日本為慶祝新天皇登基，將史無前例地連續放假10日，預計將給低迷的日本經濟最少帶來短期提振。其中，釀酒廠、酒店、零售商、餐館和列車營運商將最受惠。

日本現任天皇明仁將於本月30日退位，由皇太子德仁接任「新日皇」，該國將由本月27日起至5月6日迎來超級黃金周。由於新天皇登基並非因為明仁駕崩，因此日本國民者毋須因守喪而抑壓消費。

旅行社JTB公司預計，「十連休」期內，日本將有破紀錄的2470萬人出門旅遊，約佔全國人口五分之一，其中大部分屬於國內旅遊。

釀酒商朝日集團發言人表示，公司需要在假期前，將旗下多個品牌的產量提高5%至10%，相信黃金周將能刺激消費。此外，為了紀念新時代來臨，東京多家百貨公司打算推出限量的紀念商品，包括標有「你好，令和」字樣的傳統甜點。

第一生命經濟研究所主任研究員熊野英生表示，長假期給經濟帶來的預期刺激作用，將提振第二季GDP增長，又預料日本國內旅遊支出按年大增近30%，達到1.48萬億日圓。

SMBC日興證券資深分析師Koya Miyamae表示，長假期間的整體消費支出料按年增加7.6%，為GDP增幅貢獻0.25個百分點。

不過，有分析師警告，支出增加後可能緊跟着消費減少，從而使長期影響可以忽略不計。亦有金融市場交易商擔心，長假期可能會導致混亂並影響日圓走勢，因在日本休市期間，美國將會公布就業報告，而且有其他幾件重大事件將發生。