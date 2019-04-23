國際財經

美國白宮宣布結束對伊朗進口石油制裁豁免，刺激石油相關股走強；中美下周可能舉行新一輪貿易談判，投資者憧憬兩國於未來兩個月簽署協議，惟靜候本周多間大型企業放榜，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時44分，英國富時100指數報7476點，升16點或0.22%；德國DAX指數報12210，跌11點或0.1%；法國CAC 40指數報5571點，跌9點或0.17%；意大利富時MIB指數報21916點，跌40點或0.18%。

道指期貨暫報26508點，跌5點。

美國白宮早前宣布，美國總統特朗普決定不會更新伊朗5月到期的原油豁免政策，目的是將伊朗的原油出口降至零。聲明提到，美國、沙地、阿聯酋這三大能源生產國已同意採取及時行動，確保在伊朗石油全部撤出市場之際，保證全球原油需求。此前獲得美方豁免的8個經濟體為中國、印度、日本、南韓、台灣、土耳其、意大利及希臘。

中美貿易方面，中美下周可能舉行新一輪貿易談判。美國商界組織呼籲，應在達成協議後取消所有關稅。組織敦促，政府不應以未來重新徵稅威脅，逼使中國實踐協議承諾，否則將對美國經濟造成長期不明朗。

美國將結束對伊朗制裁豁免，刺激油價延續逾2%的漲勢。紐約原油期貨現時每桶報65.97美元，升0.42美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報74.33美元，升0.29美元或0.39%。

美國今日稍後將公布3月新屋銷售數據，減少1.8萬戶至64.9萬戶。