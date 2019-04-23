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今日 15:27 國際財經

美撤伊朗原油制裁豁免 高盛:油價影響微

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美國白宮宣布結束對伊朗進口石油制裁的豁免，消息推動油價升至半年高位，但高盛預計此舉對油價影響有限。

高盛承認，油價短期有上升風險，但重申基於基本面得出的推論，2019年第二季布蘭特油價交易區間將介乎每桶70美元至75美元。

該行認為，油價到2020年將下滑，因市場供應情況好轉，且6月後油組(OPEC)和其他產油國是否會繼續遵守減產協議支撐油價，仍存在不確定性。

高盛又稱，伊朗原油產量將下滑至每日90萬桶，而目前全球閒置產能為每日200萬桶，今年稍後全球閒置產能料進一步增加。

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