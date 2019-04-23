國際財經

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼(Nouriel Roubini)認為，目前市場的上漲非常脆弱，投資者對市場前景樂觀的情緒，沒有堅實基礎。

今年以來，美股大幅反彈。但魯賓尼認為，金融市場通常都會經歷從過度樂觀到過度悲觀的周期轉換，這在近年尤其明顯，而市場現時又到過度樂觀的階段。他指出，2017年美國及全球股市大幅上漲，這種勢頭在去年停下來，並在去年第四季演變成過度悲觀。今年1月以來，市場再度轉為上漲，其幅度甚至讓一些基金經理開始不斷憧憬指數會節節走高。

他續說，期待股市繼續上漲的人能找到相應的理由，包括英國「硬退歐」風險解除，聯儲局變得更鴿派等。不過，目前的市場水平已對上述因素有了充分的反應，而接下來的不少風險因素則有可能再一次導致避險情緒飆升，其中首要的是目前市場估值過高。他稱，目前很多市場PE水平都已非常高，尤其是美國，這意味即使出現一般的負面衝擊，市場都可能遭遇大幅調整。

其次，美國公司債市場風險也已經升到令人擔憂的水平。魯賓尼認為，對於高槓桿公司來說，一旦經濟出現放緩的跡象，那麼其資本成本將陡然上升，只不僅限於美國，存在大量美元債務的新興市場也會遭受同樣情況。

聯儲局同樣可能給市場帶來意外，他指出，如果美國經濟增長穩住，那麼市場對聯儲局進一步釋放鴿派訊號的預期將會落空，因此聯儲局不減息的決定可能就會成為意外，從而引發股市調整。此外，總統特朗普對伊朗等國的態度，可能會導致油價進一步上揚，從而為經濟增長帶來平添障礙。

在美國之外，歐洲經濟增長依然相當脆弱，魯賓尼認為，這種情況還有可能因為歐洲議會選舉等一系列事件而加劇，而當地在貨幣和財政刺激上則又受到很大限制。他補充道，任何令人失望的因素如果出現，都可能再度引發避險情緒，從而導致市場調整。