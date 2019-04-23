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今日 09:28 中國財經 國際財經

中美下周或貿談 美商界籲達協議後撤關稅

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中美下周可能舉行新一輪貿易談判。美國商界組織呼籲，應在達成協議後取消所有關稅。

《華爾街日報》早前引述消息報道，中美為下一輪貿易談判暫定時間表，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)暫定於本月29日當周訪問北京，而中國國務院副總理劉鶴則於5月6日當周到訪華盛頓。兩國談判代表計劃在5月底或6月初舉行貿易協議簽署儀式。

消息指，雙方在監督執行協議的制度，還有如何處理關稅仍然未有共識。據悉，美方願意取消2000億美元中國貨關稅，但希望保留去年中開始涉及500億美元中國貨的關稅，直至中國已兌現協議承諾為止。

美國商界組織向總統特朗普發信指出，關稅增加入口成本，推高產品售價，令美國消費者受害，又稱關稅是逼使中國談判的手段，倘若談判過後仍保留關稅，是違反最初承諾，呼籲一旦達成協議，應該立即全面取消所有關稅。

組織敦促，政府不應以未來重新徵稅威脅，逼使中國實踐協議承諾，否則將對美國經濟造成長期不明朗。

外電早前引述消息人士稱，美國在與中國談判中的貿易協議內，將訂明中國最遲於2025年前實踐承諾，包括購買更多美國商品，以及美國企業可以全資擁有中國企業等條款；協議或訂明，若中方在2025年無法實踐承諾，美國將即時採取報復性措施。

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