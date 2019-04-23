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華府取消伊朗原油制裁豁免 油價創半年新高

美國結束對伊朗進口石油制裁的豁免，刺激國際油價創六個月高，紐約期油收市升2.7%，布蘭特期油漲2.9%。

郭明錤:蘋果明年或推含高通和三星晶片5G iPhone



著名蘋果分析師郭明錤在研究報告中稱，蘋果將於2020年，推出搭載高通和三星晶片的5G iPhone，將刺激明年下半年高端市場換機需求。

斗魚提交美國IPO申請 擬集資逾43億



內地直播平台斗魚向美國證監會提交IPO申請，最多集資5億美元。被視為星巴克在中國勁敵的瑞幸咖啡，也向美國申請IPO，計劃集資最多1億美元。

波音拖跌道指 納指創逾半年收市新高



復活節假後美股個別發展，道指曾挫100點，收市仍跌48點或0.18%，受波音下滑1.29%拖累；標指曾回落0.3%，收市反覆倒升0.1%，能源板塊抽高2.0%；納指也掉頭反覆漲0.22%，創逾半年收市新高。FAANG造好，Netflix上揚4.7%，Facebook攀高1.7%，微軟漲0.3%，續創收市紀錄新高。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月二手樓銷售按月跌4.9%，年率計有521萬間，差過預期。

￭ 油價推升商品貨幣，加元兌美元尾段升0.3%。美滙指數跌0.08%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1277.6美元，升0.1%。

￭ 歐洲股市周一因公眾假期休市。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7121元，較上周五紐約尾盤跌97點子。

10屋苑復活節長假錄18宗成交



中原地產10大屋苑復活節4天長假錄18宗成交，交投量重返個位數水平，創10周新低。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報30076點，較港上周四收市低48點。

￭ 騰訊(00700)據報首次在網遊拒絕16歲以下玩家登錄。

￭ 洛鉬(03993)盈警，預計第一季淨利潤按年減少77.4%至83.9%。

￭ 海航控股旗下CWT(00521)上周三因未償還融資協議項下金額，其抵押資產遭貸款人接管。

￭ 盛京銀行(02066)擬10供5.18股集資。

￭ 大成食品(03999)首季少賺84.89%。

￭ 中再保(01508)首季原保費收入總額約119.67億元人民幣，按年增5.16%。