國際財經

投資者靜候今個星期多間大型企業放榜，美股在復活節假期長周末後表現反覆，道指周一早段曾跌100點，低位見26458點，未幾收窄跌幅，但收市仍偏軟。美國事先張揚即將終止對伊朗石油出口制裁的豁免，刺激油價大升，創半年新高。

波音被爆疑涉偷工減料

道指收市微跌48點或0.18%，報26511點。曾下滑0.3%的標普500指數，收市倒升0.1%，報2907點，能源板塊領漲，抽高2.0%。納指也掉頭漲0.22%，收報8015點，創逾半年收市新高。大型科技股FAANG全部造好，網飛(Netflix)上揚4.7%，Facebook攀高1.7%，微軟漲0.3%，續創收市紀錄新高，市值逼近9500億美元。

歐洲三大股市仍休市。大部分亞股靠穩，其中日股微升0.08%，但中國、印尼和印度股市皆下挫，由於印尼和印度十分依賴石油進口，兩地股市均受油價急漲所影響。

波音又再拖累美股表現，《紐約時報》周末報道，波音在南卡羅來納州生產787 Dreamliner的廠房懷疑偷工減料。波音周一股價收挫1.29%。特斯拉展示自動駕駛技術，但股價仍回落3.8%。

油田服務公司哈利伯頓（Halliburton）公布的業績好過市場預期，股價曾彈升逾3%，但收市倒跌0.13%。油價堅挺，支持油股埃克森美孚與雪佛龍分別漲2.18%和1.70%。

美國白宮周一發表聲明，宣布不再更新容許其他國家或地區入口伊朗原油的制裁令豁免，勢要令伊朗石油出口跌至零。現時美國豁免中國內地、希臘、印度、意大利、日本、南韓、台灣及土耳其，容許他們向伊朗入口石油，惟豁免在5月2日到期。

美國總統特朗普在Twitter發文，指沙地及其他石油出口國組織（OPEC）成員會增產來應對伊朗的情況。中國外交部發言人耿爽回應說，中方一貫反對美方實施單邊制裁。

二手樓銷售月挫4.9%遜預期

紐約期油曾高見每桶65.92美元，收市報65.7美元，抽升2.66%，倫敦布蘭特期油更一度衝至74.52美元，收市報74.04美元，大漲2.9%。

油價上揚，帶動加元美市尾段升0.3%，每美元兌1.3345加元。美滙指數報97.3，跌0.08%。歐羅報1.1260美元，升0.14%。美元兌日圓在111.95附近爭持。紐約期金每盎斯收報1277.6美元，升0.1%。

美國3月份芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數，由2月的負0.31略為好轉至負0.15；3月二手樓銷售按月跌4.9%，錄得521萬間（按年率計），差過市場預期。