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今日 01:19 國際財經

卡夫亨氏CEO將離職 百威英博要員繼任

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美國食品業巨擘卡夫亨氏(Kraft Heinz)宣布，來自全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev) 的Miguel Patricio，將於7月取代屆時離職的Bernardo Hees，成為集團行政總裁(CEO)。

葡萄牙籍的Patricio在2006至2018年期間任職百威英博，最後職位是首席市務主管。他此前曾經在可樂與強生公司工作。

有分析員指出，Patricio可以為卡夫亨氏帶來新的市場觸覺，應對收入下滑的問題。

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