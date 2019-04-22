美國白宮宣布結束對伊朗進口石油制裁豁免，刺激國際油價持續急升，最新觸及盤中暫時高位。其中，紐約期油抽升3%，布蘭特期油升幅逾3.4%。
截至本港時間凌晨約零時21分，布蘭特6月期油報每桶74.43美元，上揚3.42%，已緊貼盤中暫時高位，創下去年11月1日以來的新高；紐約5月期油報65.91美元，攀升2.98%，稍早時高位觸及65.92美元，升幅達3%，為去年10月31日以來的新高。
美國總統特朗普決定，不會更新伊朗5月到期的原油豁免政策，目的是將伊朗的原油出口降至零。
今日 00:38 國際財經
美國白宮宣布結束對伊朗進口石油制裁豁免，刺激國際油價持續急升，最新觸及盤中暫時高位。其中，紐約期油抽升3%，布蘭特期油升幅逾3.4%。
截至本港時間凌晨約零時21分，布蘭特6月期油報每桶74.43美元，上揚3.42%，已緊貼盤中暫時高位，創下去年11月1日以來的新高；紐約5月期油報65.91美元，攀升2.98%，稍早時高位觸及65.92美元，升幅達3%，為去年10月31日以來的新高。
美國總統特朗普決定，不會更新伊朗5月到期的原油豁免政策，目的是將伊朗的原油出口降至零。
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