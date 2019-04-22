國際財經

日產汽車對前會長戈恩(Carlos Ghosn)提起刑事訴訟，指控對方背信，利用管理職位挪用滙往一家海外經銷商的資金，牟取私利。

日產發布聲明指出，這種不當行為完全不能接受，要求有關司法機構給予適當嚴厲的懲罰。

另外，日本東京地方法院表示，日本檢方今天以嚴重破壞信任罪起訴戈恩，這是檢方對戈恩提出的第4項指控，將使戈恩原定今日到期的拘留期限再度被延長。

本月較早時，日本檢方第4次逮捕了戈恩，罪名是其涉嫌違規挪用資金，讓日產損失約500萬美元。