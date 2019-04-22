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今日 07:54 國際財經

報道:波音催谷787產量 存安全隱患

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《紐約時報》報道，美國波音飛機公司迫使南卡萊羅納州廠加速787夢幻型號飛機生產，以致監管不足，令到飛機存在安全隱患。

報道是根據沒公開的波音內部文件、聯邦機關紀錄，以及消息人士提供的資料而撰寫。根據報道，有員工作出投訴，但未獲授理。有僱員形容該廠的工作環境，只追求提升產量，不着重飛機質素與安全。

報道引述一名沒公開姓名的技師稱，自己向妻子稱，一定不會坐該款飛機。

波音生產的另一款飛機737 MAX型號飛機，因為五個月內兩度發生空難，安全度受到重大質疑，需要全球停飛，以進行評估。

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