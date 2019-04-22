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今日 07:42 國際財經

美股本周焦點:美國經濟數據與藍籌業績

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美國股市本周五大焦點，包括反映美國經濟強弱的首季經濟報告；藍籌業績報告；日本加拿大土耳其等國央行議息會；以及美日貿易談判進展等。

歐洲金融市場周一仍然是復活節假期休市。

美國將於周五公布首季經濟報告，市場在上周公布的2月貿易逆差收窄與3月零售銷貨值表現優於預期後，對即將公布的首季經濟增長有一定良好預測，略高於去年第四季的2.2%升幅。亞特蘭大聯儲的經濟預測模式估計，首季經濟增幅為2.8%，一個月前有關模式預測僅是0.2%。

除了首季經濟報告外，美國本周也有其他經濟數據，較具瞄頭的包括周四公布的3月耐用品訂單，市場預期為增長0.7%；另周一與周二分別公布房屋銷售與消費者情緒指數。美國數據外，德國將於周三公布商界信心指數，同樣是市場關注焦點。

第三個焦點，是美國多間大型藍籌的季度財務報告。周一公布的有哈利伯頓(Halliburton)、惠而浦；周二有寶潔、Verizon、eBay、可樂；周三有Facebook、AT&T、Tesla、Visa、波音、微軟、卡特彼勒；周四有UPS、諾基亞、英特爾、3M、Comcast、亞馬遜、星巴克；周五有埃克森美孚、美國航空、雪佛龍等。

第四個焦點，是日本、加拿大與土耳其等三國央行的議息會。加拿大與日本央行分別在周三及周四舉行議息會，預期維持基準利率不變。土耳其央行同樣在周四議息，市場預期利率不變。

第五個焦點，將是美國總統與日本首相安倍晉三周五舉行峰會，預期將討論到兩國貿易談判，以及朝鮮半島局勢。

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