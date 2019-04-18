國際財經

美國經濟數據較預期佳，顯示經濟仍強勁，美元滙價上揚。ICE美滙指數升0.5%至97.14。

較早時，美國勞工部公布，上周首次申領失業救助人數為19.2萬人，較經濟師估計的20.5萬人少。另外，4月費城製造業指數放緩至8.5，前一月為13.4。商務部則公布，3月零售貨值跌1.6%，市場原先預期為升0.9%，但核心零售貨值則升1%，超過市場估計的0.4%。

歐羅兌美元跌0.57%，至1.1230美元。美元兌日圓跌0.1%，至111.94日圓。英鎊兌美元跌0.42%，至1.2988美元。