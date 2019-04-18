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今日 05:54 國際財經

美國ITC:美墨加協議可刺激經濟

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美國國際貿易委員會(ITC)估計，取代北美自由貿易協定的美墨加協議全面生效後第六周年，將提升年度美國本地生產總值685億美元(5343億港元)，相當於0.35個百分點，創造17.6萬個職位。

根據報告，美國汽車及零件行業可望增加3萬個職位，汽車製造工人數量則減少1500個；美國汽車生產將減少14萬輛，相當於2017年產量的1.25%，因為較高的售價令到消費者卻步；報告估計美國汽車價格升幅由0.4至1.6%不等。

美國、加拿大與墨西哥政府仍未確認美墨加協議。

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