國際財經

美國零售及失業救濟數據強勁，但投資者繼續關注部分民主黨人提出的新醫療政策方案，拖累製藥和生物科技股下跌，令美股三大指數表現都反覆，不過收市全線仍照升。

道指周四尾段曾升152點，高見26602點；收市仍漲110點或0.42%，報26559點；早段一度輕微倒跌5點，低位觸及26444點。納指微升0.02%，收報7998點。標普上揚0.16%，收報2905點。整個醫療保健板塊本周已經跌了超過5%，因為UnitedHealth早前警告，「全民醫保」等一些民主黨人的提議將損害病人與醫生的關係，破壞國家醫療系統穩定。在周四，主要是輝瑞挫逾1%，以及其他藥廠及生物科技公司股價下滑，但UnitedHealth反彈逾2%，醫療保險商及醫療服務供應商喘定，股價普遍上升。

兩隻獨角獸企業首日掛牌，股價大幅飆升。圖片分享網站Pinterest收報24.4美元，較IPO上市價高超過28%；獲李嘉誠旗下維港投資入股的雲端視像會議公司Zoom，收報62美元，較上市價高逾72%，盤中一度見66美元，升幅超過83%。

投資者憧憬歐洲企業盈利造好，刺激歐股廣泛企穩，惟英股逆勢跌0.15%。亞股偏軟，日股低收0.8%；美歐大部分股市周五休市。

上月零售增1.6% 年半最強

美國數據不俗，推動美滙指數尾段上揚0.45%， 報97.46，美元兌歐羅也升0.55%，報1.1234美元，但兌日圓挫0.06%，報111.99日圓，持續未能站穩112之上。期金價格跌至近4個月低位，每盎斯低見1273美元，收市報1276美元，微跌80美仙或0.1%。

美國周四有多個數據公布，3月零售銷售增長1.6%，是2017年9月以來最大漲幅，而且高於市場預期的0.9%，按年計更增長3.6%，反映去年底表現惡劣的零售業正在反彈，而核心零售銷售按月升1%。

費城聯儲銀行製造業指數從3月的13.7， 跌至4月的8.5，但讀數高於0，反映行業仍在增長；2月企業庫存升0.3%，低於預期；美國首次申請失業救濟人數連續第五周下滑，在截至4月13日的一周減少至19.2萬人，為1969年9月以來最低；會議局領先經濟指標在3月升0.4%。

聯儲局周三公布的《褐皮書》顯示，美國經濟在3月至4月初以輕微至溫和的程度增長，勞工市場仍然緊縮，工資和物價均溫和上升。

油價造好，紐約期油漲0.4%，每桶收報64美元，本周累計升0.2%；布蘭特期油則彈高0.5%，收報71.97美元，本周攀升0.6%。