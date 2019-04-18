訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:27 國際財經

卡普蘭對美國今年經濟表現信心增

放大圖片

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，他對美國經濟今年增長情況有更強烈的信心，但也認為美國現時的利率處於合適水平。

卡普蘭接受《華爾街日報》訪問時指出，他對美國今年經濟有堅實的增長有更強烈的信心。他又表示，現時聯邦基金利率介乎2.25%至2.5%屬於合適的水平，也輕微偏於寬鬆。

美國周四公布3月零售貨值錄得一年半以來最大增幅，以及上周首次申領失業救濟人數跌至50年來低位後，市場人士調高了對美國首季經濟增長預測。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。