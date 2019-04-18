國際財經

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)表示，他對美國經濟今年增長情況有更強烈的信心，但也認為美國現時的利率處於合適水平。

卡普蘭接受《華爾街日報》訪問時指出，他對美國今年經濟有堅實的增長有更強烈的信心。他又表示，現時聯邦基金利率介乎2.25%至2.5%屬於合適的水平，也輕微偏於寬鬆。

美國周四公布3月零售貨值錄得一年半以來最大增幅，以及上周首次申領失業救濟人數跌至50年來低位後，市場人士調高了對美國首季經濟增長預測。