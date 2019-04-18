國際財經

逾百年歷史的美國最大百貨集團西爾斯(Sears)入稟控告主席蘭珀特(Eddie Lampert)、他旗下對沖基金公司ESL，以及包括財長努欽在內的前任董事，在集團於2018年10月申請破產保護之前容許公司被掠奪數以十億美元。

有關入稟狀在周四於法庭曝光。西爾斯仍在破產重組期間，蘭珀特的ESL同意以52億美元收購公司大部分資產。

根據入稟狀，西爾斯指蘭珀特下令創造一個虛假的財務計劃，聲稱可令其業務好轉，但實際上錄得巨額虧損，蘭珀特的目的是把包括Land’s End與Sears Hometown Outlet在內的五項主要資產轉至他個人名下。如果沒有上述計劃，西爾斯仍有數以十億美元現金，毋須申請破產保護。

努欽是蘭珀特的大學室友，曾經擔任西爾斯董事與ESL管理層。

其他與訟人還包括西爾斯一些分店的業主Seritage Growth Properties、Bruce Berkowitz與他的Fairholme Capital Management；Fairholme曾經是西爾斯的主要股東。

蘭珀特、ESL、Seritage Growth Properties、Bruce Berkowitz、Fairholme Capital Management與財政部未有回應傳媒相關查詢。西爾斯未有回應查詢。