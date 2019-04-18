國際財經

復活節假期前夕，華爾街投資者入市態度偏審慎，加上醫療保健股連續第三日受壓，美股早段表現較反覆；中段受兩隻獨角獸新股上市後升勢凌厲的氣氛帶動，加上美國零售銷售創一年半最大升幅，以及美企季績優於預期的利好因素支持，美股中段及尾段普遍造好，道指一度漲逾140點。

截至本港時間凌晨約2時56分，道指報26591點，升142點或0.54%，已緊貼盤中暫時最高位26592點，早段一度輕微倒跌5點；標普500指數報2907點，上揚7點或0.25%，早段曾下滑0.29%；納指報8001點，攀升5點或0.07%，早段一度回落0.56%。

Zoom首掛一度飆逾83%

兩隻獨角獸企業首日掛牌，圖片分享網站Pinterest現時報25美元，較招股價高31.58%，盤中高位暫見25.18美元。獲李嘉誠旗下維港投資入股的雲端視像會議公司Zoom，目前報63.76美元，較招股價高77.11%，曾觸及盤中暫時高位66美元，升幅高達83.33%。

部分金融股造好，旅遊保險股Travelers抽升2.83%，暫時為表現最強的道指成分股；醫療保險股UnitedHealth都上漲2.25%，美國運通回升1.79%。不過，高盛回落1.10%，摩根大通都下跌0.30%。藥廠輝瑞下挫1.39%，暫時為跌幅最大的道指成分股，默克跌0.72%。

《華爾街日報》報道，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)暫定於本月29日當周訪問北京，而中國國務院副總理劉鶴則於5月6日當周到訪華盛頓。兩國談判代表計劃在5月底或6月初舉行貿易協議簽署儀式。

美國總統特朗普亦稱，與中國的貿易協議談判進展頗為良好，感覺談判會取得成功。中國商務部表示，中美經貿協議文本磋商不斷取得新進展，目前仍有工作尚待完成，雙方將繼續密切溝通。

數據方面，美國3月零售銷售按月增長1.6%，為2017年9月以來最大，高於預期增長1%，表明美國經濟經歷年初疲軟後已趨於穩定。美國上周首次申領失業救濟人數19.2萬人，按周減少5000人，預期增至20.5萬人。

不過，美國4月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為52.4，預期為52.8，3月終值為52.4。另外，服務業PMI初值為52.9，預期為55，為2017年3月以來最低；綜合PMI初值為52.8。

歐洲方面，歐羅區4月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.8，略低於預期的47.9，亦為兩個月以來低位。法國4月製造業PMI初值為49.6，低於預期的50。德國4月製造業PMI初值為44.5，略低於預期的45。

泛歐股市指數Stoxx 600收報390點，上揚0.22%。英國富時100指數收報7459點，跌0.15%或11點；德國DAX指數收報12222點，升0.57%或69點；法國CAC 40指數收報5580點，攀高0.31%或17點；意大利富時MIB指數收報21956點，回吐0.20%或44點。

美元兌一籃子主要貨幣滙價普遍呈強，ICE美滙指數暫報97.47，上揚0.46%。歐羅報1.123美元，下滑0.58%。美元兌日圓回落0.10%，報111.95日圓。

外圍油價造好，紐約期油收市漲0.24美元或0.38%，報每桶64美元。布倫特期油收漲0.35美元或0.49%，報71.97美元。