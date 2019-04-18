國際財經

美國多元化工業集團霍尼韋爾預期，波音將於今年下半年回復737 MAX型號飛機原有產量與飛機交付安排。

本身是波音供應商之一的霍尼韋爾，行政總裁Darius Adamczyk接受美國CNBC電視台訪問時指出，波音減慢737 MAX型號飛機的生產，對該公司的財務影響輕微。

他相信，正如一般業內人士估計般，737 MAX型號飛機將於今年下半年可望復飛。

因應在不足半年內發生兩宗涉及737 MAX型號飛機的空難，全球主要國家禁止該機飛行，波音交付飛機的進度亦受影響。