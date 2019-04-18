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獲李嘉誠旗下維港投資入股的美國雲端視像會議公司Zoom周四於美國掛牌(股份編號：ZM)，集資7.51億美元(約58.58億港元)，以65美元高開，較招股價36美元大升逾80%；高位暫觸及66美元，高83.33%。

未計Uber，Zoom將為今年至今美國第四大的新股，僅次於Lyft的23.4億美元(約182.52億港元)、Tradeweb Markets Inc.的12.4億美元(約96.72億港元)，以及與Zoom同日上市的Pinterest Inc.最多12.7億美元(約99.06億港元)。

李嘉誠為首個機構投資者

以招股價計，公司市值超過90億美元(約702億港元)，2017年1月公司進行D輪融資時，其估值僅為10億美元(約78億港元)。上市前Zoom通過多輪融資，合計獲得1.45億美元(約11.31億港元)資金。維港投資於2013年9月領投Zoom的B輪融資，李嘉誠是該公司首個機構投資者，相關投資收益將撥歸李嘉誠基金會。

Zoom於2011年創立，由前思科(Cisco)副總經理、美藉華人袁征，帶領一群之前在思科、視訊會議服務商Webex的團隊創辦。Zoom的營運模式為SaaS，主要提供桌面端及移動端的視訊會議服務，無需額外硬件。高清影像可支援200人同時參與會議，亦支援互相分享手機螢幕及App，主打中小企業和教育市場。

與其他初創企業不同，Zoom上市前已錄得盈利。根據招股書，截至今年1月底，Zoom的年度營收為3.31億美元(約25.81億港元)，按年增長118%，並扭虧為盈，賺760萬美元(約5928萬港元)，之前兩年則錄得虧損。