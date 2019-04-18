國際財經

美國零售銷售創一年半最大升幅，以及美企季績優於預期，美股早段上揚，惟復活節假期前夕，投資者偏審慎，大市升幅受到限制。

截至本港時間晚上約9時51分，道指報26568點，升118點或0.45%；標普500指數報2905點，升4點或0.17%；納指報7996點，升1點或0.01%。

《華爾街日報》報道，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)暫定於本月29日當周訪問北京，而中國國務院副總理劉鶴則於5月6日當周到訪華盛頓。兩國談判代表計劃在5月底或6月初舉行貿易協議簽署儀式。

美國總統特朗普亦稱，與中國的貿易協議談判進展頗為良好，感覺談判會取得成功。中國商務部表示，中美經貿協議文本磋商不斷取得新進展，目前仍有工作尚待完成，雙方將繼續密切溝通。

數據方面，美國3月零售銷售按月增長1.6%，為2017年9月以來最大，高於預期增長1%，表明美國經濟經歷年初疲軟後已趨於穩定。美國上周首次申領失業救濟人數19.2萬人，按周減少5000人，預期增至20.5萬人。不過，費城聯儲行4月製造業指數為正8.5，低於預期的正10.4，前月為正13.7。

投資者亦同時關注美國聯儲局的動態，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)將於稍候發表講話。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報63.8美元，升0.04美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報71.86美元，升0.24美元或0.34%。