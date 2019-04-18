國際財經

上周三(4月10日)歐洲央行宣布維持各主要利率不變，符合市場預期，決議公布後歐羅/美元變動不大。但歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)在8點半的新聞發布會上發出警告稱，歐羅區經濟增長今年進一步降溫，並有可能繼續惡化，有跡象表明下半年反彈的希望正在消退，並表示這種疲軟將持續到今年底。此外，德拉吉還強調只要有必要，就可以維持有利的流動性條件和充分的寬鬆貨幣政策，鴿派的言論拖累歐羅/美元一度急挫近60點至1.1226。但其後德拉吉卻表示現在採取行動還為時過早，並將做決定的時間推遲到6月，與此同時美國公布了3月消費物價指數(CPI)，核心CPI按年增幅不及預期，拖累美滙指數下跌，令歐羅/美元企穩回升。

雖然上周五(4月12日)及本周三(4月17日)公布的歐羅區經濟數據表現良好，帶動歐羅/美元兩度上探至1.1320，但滙價上升動力不足，很快受壓回落，加上有消息人士稱，在上周的政策會議上，「重要的少數」利率決策者對今年下半年經濟將出現長期預期的增長復甦表示懷疑，一些人甚至質疑歐洲央行預測模型的準確性，因其長期以來一直在向下修正，此消息引發市場對歐羅區經濟增長放緩的憂慮，故歐羅/美元回撤至1.1300下方。

今日(4月18日)下午公布的法國、德國和歐羅區4月製造業採購經理指數(PMI)表現均遜於預期，尤其是德國4月製造業PMI已連續5個月處於收縮區域，疲弱的數據令歐羅/美元短線再度急挫，一度跌至4日低位1.1239。

技術分析方面，儘管歐羅/美元多番嘗試挑戰60日移動平均線，但始終未能順利突破，反而掉頭回落並跌穿短期上升通道底部1.1280水平，而且滙價正處於大型下降通道內，後市或有機會再度下探1.1200支持甚至測試3月7日低位1.1172。若今晚公布的美國零售銷售數據表現良好，歐羅/美元將會加速下跌。

交易策略方面，短期內若歐羅/美元跌至1.1180至1.1205區域企穩，我們將買入歐羅，上望1.1330，跌穿1.1150止損；或待滙價升至1.1350沽出歐羅，下望1.1210，升穿1.1400止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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