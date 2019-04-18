國際財經

市傳中美最快下月底簽署貿易協議，惟復活節長假期臨近，利淡投資氣氛，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時33分，英國富時100指數報7456點，跌14點或0.19%；德國DAX指數報12212點，升59點或0.49%；法國CAC 40指數報5575點，升12點或0.22%；意大利富時MIB指數報21939點，跌61點或0.28%。

道指期貨暫報26393點，跌35點。

《華爾街日報》早前引述消息報道，中美為下一輪貿易談判暫定時間表，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)暫定於本月29日當周訪問北京，而中國國務院副總理劉鶴則於5月6日當周到訪華盛頓。兩國談判代表計劃在5月底或6月初舉行貿易協議簽署儀式。

美國總統特朗普亦稱，與中國的貿易協議談判進展頗為良好，感覺談判會取得成功。中國商務部表示，中美經貿協議文本磋商不斷取得新進展，目前仍有工作尚待完成，雙方將繼續密切溝通。

數據方面，歐羅區4月製造業採購經理指數(PMI)初值為47.8，略低於預期的47.9，亦為兩個月以來低位。法國4月製造業PMI初值為49.6，低於預期的50。德國4月製造業PMI初值為44.5，略低於預期的45。

另外，英國3月零售銷售按年增加6.7%，遠高於市場預期的增加4.6%，並創2016年10月以來最大的升幅。美國今晚稍後將公布上周首次申領失業救濟人數，以及4月製造業及服務業PMI等數據。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報63.69美元，跌0.07美元或0.11%；倫敦布蘭特期油報71.58美元，跌0.04美元或0.06%。