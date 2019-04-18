國際財經

美國最大銀行摩根大通在內部通告表示，Marianne Lake將由5月1日起不再擔任財務總監(CFO)，轉任消費借貸業務行政總裁，其財務總監空缺由現任信用卡業務行政總裁Jennifer Piepszak接掌。

50歲的Marianne Lake是在2012年獲委任為財務總監與銀行管理委員會成員，被業界一直視為行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)的可能接班人選之一。

47歲的Piepszak在摩通工作了逾20年。

摩通股價周三升2.8%。