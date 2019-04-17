國際財經

受國際商業機器（IBM）業績不佳的負面消息影響，美股周三牛皮偏軟，但納斯特100指數創下收市新高，全球市場仍有不俗的風險胃納，導致美元和金價受壓，金價再創4個半月低位，布蘭特期油曾升至5個月新高。

中美擬最快5月底簽貿協

《華爾街日報》引述知情人士指出，中美兩國希望在5月底或6月初正式簽署貿易協議，為達致此目標，雙方貿易代表會再進行多一次面對面談判。因此，美國貿易代表萊特希澤計劃大約在4月29日到訪北京，而中國副總理劉鶴則於之後一個星期訪美。

道指一度升48點，即市高位觸及26501點；也曾挫60點，低見26391點；收市反覆回吐3點或0.01%，報26449點；醫療保健類股份受壓，藥廠默克挫4.69%，為表現最差的道指成分股，輝瑞都跌2.54%，醫療保險股UnitedHealth回落1.86%。標指跌0.23%，收報2900點。納指回吐0.05%，收報7996點；不過，納斯特100指數漲0.3%，創下收市歷史新高。

IBM營收跌 股價挫

IBM跌4.18%，因為首季營業額按年跌5%，至181.8億美元，連續第三季向下，遜市場預期。摩根士丹利首季整體營業額和盈利均下跌，而且交易業務仍表現疲弱，但盈利表現勝預期，刺激股價升2.64%。高通與蘋果早前達成專利和解，股價再飆逾12%，蘋果都彈高1.95%；費城半導體指數再創收市紀錄新高，上揚1.56%；英特爾抽升3.26%，為升幅最大的道指成分股。高盛上漲3%，摩根大通都攀高2.88%。

歐股造好，德股和法股分別升逾0.4%和0.6%，英股表現較弱，僅升0.02%。大部分亞股上升，日股高收0.3%。

受避險意欲減退影響，美滙指數尾段跌0.05%，報97，美元兌歐羅下滑0.13%，報1.1298美元，兌日圓靠穩在112.09日圓。紐約期金曾跌至每盎斯1275.2美元，為去年12月以來最低，收市報1276.8美元，跌0.03%。

美國原油庫存意外地減少140萬桶，利好油價企穩，布蘭特期油一度升穿72美元，最高見72.27美元，是5個月高位，收市報71.62美元，回落0.1%；紐約期油倒退0.5%，報63.76美元。

美國貿赤8個月最低

數據方面，2月份美國貿赤跌3.4%，至494億美元，遠較預期的535億美元為低，為2018年6月以來最小，主要因為對華出口大增，有助抵消整體進口反彈的影響。

備受注目的對華貿赤在2月大減28.2%，報248億美元，因對華出口增加18.2%，而中國貨進口則大減20.2%。另外，美國批發庫存在2月增加0.2%，升幅低於市場預期的0.5%。