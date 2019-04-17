國際財經

歐洲股市周三收市向好，泛歐指數Stoxx 600收報389點，上揚0.10%。中國首季經濟增長6.4%，較預期為佳，數據利好歐股投資氣氛。

英國富時100指數收報7471點，上升0.02%或1點；德國DAX指數收報12153點，進賬0.43%或51點；法國CAC 40指數收報5563點，攀升0.62%或34點；意大利富時MIB指數收報22000點，彈高0.37%或81點；西班牙IBEX 35指數收報9549點，上漲0.55%或52點。