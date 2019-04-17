國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，一個包括日本軟銀的財團將與召車軟件商Uber達成協議，斥資10億美元(78億港元)入股Uber的自駕技術分支，該分支的估值將是72.5億美元。

除軟銀外，財團其他成員包括日本豐田與日本汽車零件供應商Denso。根據報道，雙方最快數日內公布有關交易。

軟銀在去年1月投放80億美元入股Uber，取得16%股權，成為Uber最大單一股東。Uber即將啟動上市前推介，預期5月上市。

Uber、軟銀、豐田及Denso未有回應傳媒相關查詢。