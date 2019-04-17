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今日 02:13 國際財經

蘋果傳尋找自駕技術光學雷達供應商

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路透引述消息人士稱，蘋果正與至少四間科技企業洽商，尋求對方成為蘋果自駕技術光學雷達(LiDAR)的產品供應商。此舉意味該間科技巨擘將再度推動Titan自駕技術計劃的研發工作。

據悉，蘋果要求該等科技企業提供價廉、體積小以及可大量生產的光學雷達，以符合自駕車的研發要求，但暫時所有企業仍無法達標。

消息人士不確定蘋果的Titan計劃最終目標是自行生產汽車，或是向汽車商供應整個自駕系統。不過，該公司已重新聘請資深專家領導有關計劃，反映其早前放緩研發步伐的情況已有所改變。

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