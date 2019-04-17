國際財經

美國聯合航空財務總監Gerald Laderman出席投資者會議時表示，預料波音737 MAX型號飛機今年夏天將可獲准恢復飛行，今年底前將回復正常飛機交付安排。

聯合航空現時擁有14架737 MAX型號飛機，預期今年將再接收14架。

自從3月10日埃塞俄比亞航空一架737 MAX飛機發生空難後，全球多國禁止該型號飛機飛行，聯合航空因此需修改航班安排，成本因而增加。

Laderman指出，根據原有安排，接收737 MAX型號新機的時間應是在第四季初，但現在可能會略為延後。