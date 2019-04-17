訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:08 國際財經

聯合航空料737 MAX夏季復飛 年底前接收新機

放大圖片

美國聯合航空財務總監Gerald Laderman出席投資者會議時表示，預料波音737 MAX型號飛機今年夏天將可獲准恢復飛行，今年底前將回復正常飛機交付安排。

聯合航空現時擁有14架737 MAX型號飛機，預期今年將再接收14架。

自從3月10日埃塞俄比亞航空一架737 MAX飛機發生空難後，全球多國禁止該型號飛機飛行，聯合航空因此需修改航班安排，成本因而增加。

Laderman指出，根據原有安排，接收737 MAX型號新機的時間應是在第四季初，但現在可能會略為延後。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。