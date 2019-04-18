加拿大交通部長Marc Garneau表示，波音若希望其737 MAX型號飛機重新獲准在加國飛行，在軟件更新後安排培訓時，必須包括模擬駕駛艙訓練。
Garneau接受路透訪問時指出，模擬駕駛艙訓練是考驗機師們應對變化能力的最佳方式，而不是用一小時看完說明書便可。
前一天，美國聯邦航空管理局一個委員會撰寫的初步報告指出，波音針對737 MAX型號研發的防失速系統(MCAS)，軟件更新確認「適宜操作」，而訓練過程不一定需要包括模擬駕駛艙訓練。
今日 01:10 國際財經
加拿大交通部長Marc Garneau表示，波音若希望其737 MAX型號飛機重新獲准在加國飛行，在軟件更新後安排培訓時，必須包括模擬駕駛艙訓練。
Garneau接受路透訪問時指出，模擬駕駛艙訓練是考驗機師們應對變化能力的最佳方式，而不是用一小時看完說明書便可。
前一天，美國聯邦航空管理局一個委員會撰寫的初步報告指出，波音針對737 MAX型號研發的防失速系統(MCAS)，軟件更新確認「適宜操作」，而訓練過程不一定需要包括模擬駕駛艙訓練。
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