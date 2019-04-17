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今日 00:02 國際財經

Proof of Capital推出區塊鏈投資基金

美國風險投資公司Proof of Capital宣布，推出總值5000萬美元的投資基金，計劃投資於區塊鏈項目。

Proof of Capital表示，區塊鏈基金上個月完成資本募集，投資者包括台灣手機製造商HTC Exodus、台塑集團，以及YouTube創辦人之一陳仕駿。

Proof of Capital區塊鏈基金總部設於美國三藩市和香港，主力投資於與區塊鏈支付、保管和基礎建設相關的金融科技公司，亦會物色與硬件和消費者層面有關的區塊鏈生態項目。首個投資對象為拉美地區的區塊鏈平台Ubanx。

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