國際財經

美國貿易逆差創8個月新低，惟美企業績表現參差，其中IBM股價下跌逾5%，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約9時48分，道指報26414點，跌38點或0.14%；標普500指數報2909點，升2點或0.08%；納指報8028點，升28點或0.36%。

中美貿易談判接近尾聲，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，與中國貿易談判的所有問題都已經放在桌面上，雙方的磋商正取得全面進展，本周將繼續磋商。

另外，歐盟計劃針對美國補貼波音採取報復性關稅措施，打擊120億美元的美國商品，並發布初步商品名單。歐盟委員會開始就一系列美國商品進行公開徵詢，其中包括遊樂器、番茄醬等。

數據方面，美國2月貿易逆差再度收窄至494億美元，創8個月新低，遠低於預期的535億美元。美國上周按揭貸款申請指數跌3.5%。

個股方面，摩根士丹利首季盈利勝預期，股價漲0.6%；高通與蘋果公司就專利糾紛和解，高通股價升逾16%，蘋果亦升0.7%。IBM上季收入遜預期，股價跌逾5%。

值得留意的是，美國聯儲局將於稍後公布經濟景氣狀況褐皮書報告。同時，投資者亦密切關注聯儲局的最新動態，而今日發表講話的聯儲官員包括費城聯儲總裁哈克(Patrick Harker)以及聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)等。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報64.19美元，升0.14美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報71.78美元，升0.06美元或0.08%。