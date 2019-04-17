國際財經

紐西蘭儲備銀行3月27日維持官方現金利率(OCR)在1.75%不變，但表示下一次行動減息的可能性正在加大，因全球經濟前景疲弱，支出放緩，商業信心低迷使國內消費承壓。紐西蘭儲備銀行向鴿派立場的轉變，令紐元/美元在3月27日自0.6909急挫1.49%至0.6795，其後兩周更進一步擴大跌幅，並於上周五(4月12日)一度下跌至11周低位0.6709。

雖然紐元/美元很快從低位反彈，並在本周初回升至0.6770至0.6780區域，但今早(4月17日)6時45分公布的紐西蘭第一季消費物價指數(CPI)表現令人失望，CPI按月升0.1%，按年升1.5%，均遠低於市場預期。疲弱的通脹數據令投資者押注今年8月紐西蘭減息的信心大增，故數據公布後紐元/美元一度暴跌逾百點至15周低位0.6663。

不過，同日公布的中國3月零售銷售和工業生產均遠高於市場預期，而第一季國內生產總值(GDP)按年增長6.4%，亦高於預期增長6.3%，良好的中國經濟數據為商品貨幣帶來支持，幫助紐元/美元收復部分失地，紐元/美元在午後已反彈至0.6730附近。

技術分析方面，紐元/美元自今年1月以來多次在0.6710至0.6720支持區域獲得支撐，但兩度挑戰0.6930/0.6940阻力區域均告失敗，反而在今日一度失守0.6700關口與200日移動平均線，顯示上方沽壓沉重，後市將可進一步下探0.6650甚至0.6600水平。本周投資者可留意周四(4月18日)公布的美國3月零售銷售、4月製造業採購經理指數(PMI)和服務業PMI。若美國經濟數據整體表現優於預期，或會拖累紐元/美元再度下行，進一步下探0.6600整數關口。

策略方面，短期待紐元/美元反彈至0.6780至0.6800阻力區域沽出，目標0.6630，升穿0.6850止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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