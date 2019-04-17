國際財經

中美貿易談判取得良好進展，內地經濟數據亦勝預期，惟臨近復活節長假期，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7468點，跌不足1點或0.01%；德國DAX指數報12121點，升19點或0.16%；法國CAC 40指數報5538點，上揚10點或0.18%；意大利富時MIB指數報21994點，升75點或0.34%。

道指期貨暫報26479點，升32點。

中美貿易談判接近尾聲，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，與中國貿易談判的所有問題都已經放在桌面上，雙方的磋商正取得全面進展，本周將繼續磋商。

數據方面，歐羅區3月消費物價調和指數(HICP)按月上漲1%，按年升1.4%，兩者均符合預期。英國3月消費物價指數(CPI)按月上升0.2%，低於預期0.3%的漲幅；按年則升1.9%，預期為上升2%。

另外，德國政府調低今年經濟增長預測至0.5%，1月預期為1%，為3個月內第二度下修，反映受到製造業景氣衰退影響，德國經濟放緩情況惡化，惟預期明年經濟增幅回升至1.5%。

美國能源資訊局(EIA)亦將公布庫存數據，市場預期上周原油庫存增加230萬桶，汽油庫存減少230萬桶，蒸餾油庫存則減少100萬桶。

油價上升，紐約原油期貨每桶報64.49美元，升0.44美元或0.69%；倫敦布蘭特期油報72.21美元，上揚0.49美元或0.68%。