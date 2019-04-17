國際財經

中美貿談全面取得良好進展，投資者憧憬兩國快將達成協議，加上內地經濟數據勝預期，緩和經濟放緩的憂慮，惟環球多個市場即將進入復活節長假期，投資氣氛趨審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7461點，跌8點或0.11%；德國DAX指數報12112點，升11點或0.09%；法國CAC 40指數報5530點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報21965點，升46點或0.21%。

道指期貨暫報26462點，升15點。

中美貿易談判料接近尾聲，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，與中國貿易談判的所有問題都已經放在桌面上，雙方的磋商正取得全面進展，本周將繼續磋商。路透引述消息人士表示，作為貿易協議的一部分，中國可能會取消美國家禽進口禁令，並且增加向美國購買豬肉，來解決日益嚴重的供應短缺問題。

另外，中國國家統計局公布，內地首季國內生產總值(GDP)21.34萬億元人民幣，按年增長6.4%，略高於市場預期的上升6.3%，增速與去年第四季相同。

美國對伊朗與委內瑞拉實施制裁、利比亞衝突引發全球供應收緊憂慮升溫，加上美國原油庫存意外減少，均推動油價走高。紐約原油期貨延續上日1%的升勢，現時每桶報64.49美元，升0.44美元或0.69%；倫敦布蘭特期油報72.03美元，升0.31美元或0.43%。

歐羅區今日稍後將公布3月消費物價調和指數(HICP)終值，市場預期按年升1.4%。美國能源資訊局(EIA)亦將公布庫存數據，市場預期上周原油庫存增加230萬桶，汽油庫存減少230萬桶，蒸餾油庫存則減少100萬桶。