國際財經

稍早時有內地媒體報道，亞馬遜(Amazon)把部分業務撤出中國。對此，亞馬遜內部人士否認將會退出中國市場，並強調亞馬遜是一個龐大和擁有諸多業務的公司。

亞馬遜在中國的業務包括亞馬遜雲及電子書Kindle等，其中內地已經是Kindle全球最大的市場。該人士指出，亞馬遜許多相關業務在中國發展良好，不可能退出中國這個龐大市場。

今日有內地媒體報道，今後亞馬遜在中國僅保留兩項業務，一是Kindle，二是跨境貿易，其他業務將全部裁撤；又指一些亞馬遜中國員工已開始找工作。