訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:46 國際財經

亞馬遜否認撤出內地業務

放大圖片

稍早時有內地媒體報道，亞馬遜(Amazon)把部分業務撤出中國。對此，亞馬遜內部人士否認將會退出中國市場，並強調亞馬遜是一個龐大和擁有諸多業務的公司。

亞馬遜在中國的業務包括亞馬遜雲及電子書Kindle等，其中內地已經是Kindle全球最大的市場。該人士指出，亞馬遜許多相關業務在中國發展良好，不可能退出中國這個龐大市場。

今日有內地媒體報道，今後亞馬遜在中國僅保留兩項業務，一是Kindle，二是跨境貿易，其他業務將全部裁撤；又指一些亞馬遜中國員工已開始找工作。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。