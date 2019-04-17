國際財經

英特爾(Intel)宣布，計劃退出5G智能手機調制解調器(Modem)業務，並完成評估個在人電腦(PC)、物聯網設備和其他以數據為中心的設備領域的4G及5G調制解調器的機會。

英特爾表示，將繼續履行當前對現有4G智能手機調制解調器產品線的客戶承諾，但不打算在智能手機領域推出5G調制解調器產品，包括最初計劃在2020年推出的產品。

行政總裁Bob Swan表示，對5G市場以及網絡「雲化」中的機會感到非常興奮，但在智能手機調制解調器業務中，已經很明顯沒有明確的盈利和獲得回報的路徑。