國際財經

醫療保健產品巨頭強生（J&J）首季盈利勝市場預期，加上科技股造好，刺激美股周二上揚，道指一度漲145點，高位觸及26530點，收市回順。亞歐股市亦向上。投資者避險情緒降溫，促使紐約期金價格跌至3個半月新低。

道指收市升67點或0.26%，報26452點；盤中曾收窄至只漲12點，低位見26397點。標指漲0.05%，收報2907點。納指升0.3%，收報8000點，為去年10月3日以來，首次收於8000點整數關口。蘋果與高通專利訴訟和解，高通飆23%，蘋果靠穩；費城半導體指數漲3.19%，創收市紀錄新高。歐洲德股及英股分別高收0.67%及0.44%。亞洲日股升0.24%。

強生季績勝預期 股價漲

道指成分股強生股價漲1.10%，該公司首季盈利37.5億美元，按年倒退14%，但高於分析師預期，顯示公司未受爽身粉致癌訴訟費飆升拖累。另一道指成分股、醫療保險商UnitedHealth股價下瀉4%，影響道指表現，雖然該公司最新業績較預期為佳，惟投資者仍擔心其前景。美國銀行季度盈利創新高，然而市場預計其利息收入將減少，股價靠穩。

貝萊德（BlackRock）行政總裁芬克（Larry Fink）在CNBC稱，美股正面對融漲（melt up）風險，而不是融降（melt down），不少投資者手持很多現金，儘管各地股市處於高位，爆升機會仍較「冧市」為大。融漲是指投資者為了不想錯失漲勢而一窩蜂入市。

美滙微揚 金價偏弱

美滙指數尾段報97.07，升0.14%。歐羅跌0.17%，報1.1285美元。美元兌日圓微跌。紐約期金曾低見每盎斯1275.5美元，收市報1277.2美元，跌1.1%。分析員指目前沒有打擊股市的重大地緣政治風險，且金價低於心理關口1300美元，均不利金市。油價上升，布蘭特期油每桶收報71.72美元，升0.8%；紐約期油收報64.05美元，漲1%。

連跌兩個月的美國製造業生產於3月維持不變，卻意味首季將出現2017年以來最大季度跌幅，並較分析員預期為差；整體工業生產跌0.1%。另外，美國全國房屋建築商協會（NAHB）建築商信心指數4月微升1點，至63點。