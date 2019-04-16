國際財經

澳元/美元於4月3日企穩0.7050後逆轉頹勢，其後更進一步升穿60日移動平均線阻力，並於上周五(4月12日)刷新近1個半月高位至0.7188，這主要受惠於近期公布的中國經濟數據表現良好，其中3月信貸社融以及進出口等數據全面超預期，強化了市場信心，加之此前公布的中國3月官方製造業採購經理指數(PMI)意外升至50.5，並創下4個月以來的首次增長，製造業PMI表現強勁緩解了市場對於中國經濟放緩的擔憂。鑒於中國是澳洲最大的出口國，中國經濟回穩或將大幅增加澳洲商品進口，令澳洲受益，故澳元/美元藉機反彈。

不過，今早(4月16日)澳洲儲備銀行公布的4月2日議息會議紀要顯示，委員會曾對是否適合降息進行了一番討論，儘管央行委員認為近期沒有調整利率的強烈理由，但同時強調了收入增長低迷，加之房價下跌令消費支出承壓，若通脹率維持低位，而且失業率攀升，那麼減息將是合適的，這令市場對於澳洲儲備銀行8月的減息預期進一步升溫，拖累澳元一度急挫30點至0.7136附近。

值得留意的是，本周四(4月18日)澳洲將公布3月失業率，而2月失業率處於2011年6月以來的最低水平，表明澳洲的就業市場依然強勁，這也是近期支撐澳元走強的部分原因，不過市場預期3月失業率料將有所回升，若屆時公布的失業率意外回升，或下周三(4月24日)公布的澳洲第一季消費物價指數(CPI)表現不佳，則可能令澳洲儲備銀行提早於5月採取減息行動，屆時澳元/美元或將再度下探0.7000關口。

技術分析方面，澳元/美元雖然升破下降通道頂部阻力0.7130水平，但澳元遲遲未能順利突破0.7200關口，故滙價短期內可能會繼續在0.7100至0.7180之間整固波動，若後市順利突破0.7200阻力，滙價才有機會進一步向上挑戰0.7300甚至0.7400水平，而澳元的反彈動力將會取決於近期公布的中國、澳洲經濟數據表現，以及中美貿易談判的進展。

交易策略方面，短期內待澳元/美元升破0.7200阻力區域買入，上望0.7300，跌穿0.7160止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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