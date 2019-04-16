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今日 18:27 國際財經

歐股中段個別走 道期升逾百點

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中美有望達成貿易協議，歐盟亦擬與美國展開貿易談判，惟市場關注美企季績，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7460點，升24點或0.32%；德國DAX指數報12093點，升73點或0.61%；法國CAC 40指數報5506點，跌2點或0.04%；意大利富時MIB指數報21828點，跌63點或0.29%。

道指期貨暫報26485點，升112點。

國際貿易關係仍然是市場關心的議題，中美貿易談判方面，美國總統特朗普相信，無論與中國是否達成貿易協議，美國仍會是贏家。美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，中美貿易談判雖然取得很多進展，但與中國的貿易談判仍有工作要做。

另外，歐盟成員國通過與美國展開正式貿易談判，據報目標在9月初簽訂貿易協議。歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)表示，歐盟準備立即啟動與美國的貿易談判，包括取消關稅，並可能很快達成一項協議。

數據方面，英國截至2月的3個月按國際勞工組織(ILO)標準失業人數減少2.7萬人至134.3萬人；失業率為3.9%，符合市場預期。德國4月ZEW經濟景氣指數為3.1，高於預期的0.8。

油價走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報63.56美元，升0.16或0.25%；倫敦布蘭特期油報71.27美元，升0.09美元或0.13%。

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