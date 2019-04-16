國際財經

歐洲股市早段靠穩，因中美有望達成貿易協議，以及歐盟擬快將與美國展開正式貿易談判，或能為全球貿易衝突畫上句號，但投資者關注企業財務報告，其中包括美銀、Netfilx與IBM，抑制大市升幅。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7456點，升19點或0.27%；德國DAX指數報12084點，升64點或0.56%；法國CAC 40指數報5516點，升8點或0.15%；意大利富時MIB指數報21960點，升67點或0.31%。

道指期貨暫報26436點，升63點。

中美貿易談判方面，美國總統特朗普相信，無論與中國是否達成貿易協議，美國仍會是贏家。美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，中美貿易談判雖然取得很多進展，但與中國的貿易談判仍有工作要做，包括執行方面的工作。

另外，歐盟成員國通過與美國展開正式貿易談判，歐盟據報目標在9月初簽訂貿易協議。歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)表示，歐盟準備立即啟動與美國的貿易談判，取消關稅，並可能很快達成一項協議。

俄羅斯官員質疑俄國應否繼續參與減產協議，又稱俄國和石油出口國組織(OPEC)可能增產以爭取市場份額，拖累油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報63.3美元，跌0.1美元或0.16%；倫敦布蘭特期油報70.98美元，跌0.2美元或0.28%。