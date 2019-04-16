訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:48 國際財經

歐股早段靠穩 關注企業季績

放大圖片

歐洲股市早段靠穩，因中美有望達成貿易協議，以及歐盟擬快將與美國展開正式貿易談判，或能為全球貿易衝突畫上句號，但投資者關注企業財務報告，其中包括美銀、Netfilx與IBM，抑制大市升幅。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7456點，升19點或0.27%；德國DAX指數報12084點，升64點或0.56%；法國CAC 40指數報5516點，升8點或0.15%；意大利富時MIB指數報21960點，升67點或0.31%。

道指期貨暫報26436點，升63點。

中美貿易談判方面，美國總統特朗普相信，無論與中國是否達成貿易協議，美國仍會是贏家。美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，中美貿易談判雖然取得很多進展，但與中國的貿易談判仍有工作要做，包括執行方面的工作。

另外，歐盟成員國通過與美國展開正式貿易談判，歐盟據報目標在9月初簽訂貿易協議。歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)表示，歐盟準備立即啟動與美國的貿易談判，取消關稅，並可能很快達成一項協議。

俄羅斯官員質疑俄國應否繼續參與減產協議，又稱俄國和石油出口國組織(OPEC)可能增產以爭取市場份額，拖累油價走軟。紐約原油期貨現時每桶報63.3美元，跌0.1美元或0.16%；倫敦布蘭特期油報70.98美元，跌0.2美元或0.28%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。