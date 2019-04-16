國際財經

紐西蘭央行行長奧爾(Adrian Orr)表示，暫時仍傾向維持寬鬆貨幣政策，坦言近期央行政策立場轉鴿，主要是全球經濟疲弱所致；並稱目前紐元處於「合適區域」。

紐西蘭央行在3月政策會議上維持利率不變，更明確表示下次利率調整可能是減息，此舉令市場大感意外。奧爾在接受路透訪問時表示，貨幣政策將維持目前狀況，但還是會視乎經濟數據表現而定。

他表示，美國聯儲局對經濟增長前景愈發緊張，中國經濟傳遞出的訊號好壞參半，而歐洲正備受不確定性因素，英國則繼續受制於脫歐困局，因此經濟前景變得更為脆弱。