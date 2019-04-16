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今日 14:57 國際財經

日股四連升 高收52點

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中美貿易談判料進入最後階段，市場憧憬兩國快將和解，加上對環球經濟放緩的憂慮緩和，避險意欲消退，亞太區股市造好。

日圓曾貶至六周最低，刺激出口類股，加上日本三大流動通訊商造好，因龍頭NTT DOCOMO減價幅度低於外界預期，紓緩市場對爆發價格戰的憂慮，推動日本股市連續第4日上升。日經平均指數收報22221點，升52點或0.24%。

南韓股市亦靠穩，韓國首爾綜合指數收報2248點，升5點或0.26%。

澳洲股市同樣走高，澳洲普通股指數收報6372點，升24點或0.39%。

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