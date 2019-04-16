國際財經

美國富商馬斯克(Elon Musk)創辦的太空科技企業SpaceX，新籌集5億美元(約39億港元)資金，以加速發展衞星項目Starlink，及其他各項火箭與航天項目。

SpaceX行政總裁馬斯克及其團隊多年來一直強調，Starlink將是公司未來盈利來源，不過該公司內部對此項目的財務前景提出質疑。

此外，SpaceX總裁兼營運總監Gwynne Shotwell曾表示，確信公司有能力將衞星發射到軌道，但SpaceX仍在研究這個業務能否賺錢。